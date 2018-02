POL-CE: Müden/Örtze - Spülkorb auf Herd vergessen - Küche verrußt

Celle (ots) -

Eine 56jährige Gaststättenbetreiberin aus Müden/Ö. stellte am Mittwochabend aus Unachtsamkeit einen Kunststoffspülkorb ihrer Spülmaschine auf den Gasherd und verließ das Gebäude. Leider war der Herd noch so heiß, dass der Korb langsam dahinschmolz. Dadurch bildete sich ein Schwelbrand, wodurch das gesamte Kücheninventar, die Küche selbst und weitere Räumlichkeiten verrußt wurden. Die Frau bemerkte das Unglück erst am nächsten Morgen. Die Küche ist vorerst nicht mehr nutzbar. Personen- oder Gebäudeschäden entstanden glücklicherweise nicht. Insgesamt ist ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe zu verzeichnen.

