POL-CE: Nienhagen - Spielhalle überfallen

Gestern Abend um kurz vor Mitternacht wurde eine Spielothek in der Dorfstraße in Nienhagen von einem bisher unbekannten Täter überfallen. Der maskierte Täter betrat die Spielhalle und bedrohte den 35jährigen Angestellten mit einem Messer. Er forderte die sofortige Herausgabe von Bargeld. Zu dem Zeitpunkt spielte ein 30jähriger Gast im hinteren Bereich an einem Automaten. Nachdem der Angestellte das Geld in Höhe von mehreren Hundert Euro übergeben hatte, verstaute es der Täter in einen mitgeführten Stoffbeutel. Neben dem Geld steckte der Räuber außerdem noch das private Smartphone des Angestellten ein. Daraufhin verließ der Täter die Spielothek und flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung blieb der Täter unauffindbar. Das Opfer beschrieb den Täter wie folgt: - männlich - ca. 160 - 170 cm groß - sehr schlank - südländisches Erscheinungsbild - etwa 17 - 20 Jahre alt - bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover - unter der Kapuze ein dunkles Baseball Cap - rotes Tuch - dunkle Trainingshose - weiße Turnschuhe - dunkle Handschuhe Die Polizei Celle (Tel.: 05141/277-215) sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können.

