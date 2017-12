POL-CE: Pressemitteilung PI Celle

29221 Celle (ots) - Farbschmierereien an Polizeidienstgebäude

In der Nacht vom 24.12.17 auf den 25.12.17 hatten bislang unbekannte Täter die Außenfassade des Gebäudes der Polizeistation Wienhausen mit schwarzer Lackfarbe besprüht. Auf der Fassade sowie auf den Außenjalousien waren die Schriftzüge "ACAB" sowie die Zahlenkombination "1312" als auch der Schriftzug "FUCK CopS" zu erkennen. Anwohner bzw. Zeugen, die in der Nacht von 21.30 Uhr bis 00:30 Uhr verdächtige Bobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle zu melden. (Tel. 05141-277215) Der entstandene Sachschaden auf dem verklinkerten Gebäude kann noch nicht beziffert werden.

Brand eines Wohnwagen

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, war es in der John-Busch-Straße (OT Hehlentor) zum Brand eines dort abgestellten Wohnwagens gekommen. Vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer hatten den Brand entdeckt und daraufhin die FF Celle informiert, die den Wohnwagen mit einer Stärke von 1/16 schnell ablöschen konnte. Da sich aus Zeugenaussagen ergeben hatte, dass der Wohnwagen einem Obdachlosen als regelmäßiger Schlafplatz diente, ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes auf schwere Brandstiftung. Durch den Brand ist niemand verletzt worden, zum Zeitpunkt der Brandentdeckung war der Wohnwagen leer. Sachschaden ca. 1000 Euro. Wohnwagen zur Spurensuche sichergestellt. Das Feuer ist vermutlich entstanden, indem durch ein angekipptes Fenster Brandbeschleuniger in den Wohnwagen und auf die Matratze gelangt war. Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen. Tel. 277215

