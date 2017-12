Celle (ots) - In der Nacht zu Samstag entdeckte der Sicherheitsdienst auf dem Celler Weihnachtsmarkt an einem Marktstand eine leicht geöffnete Tür. Bei einer Nachschau wurden dann zwei 17- und 19 jährige männliche Personen im Objekt festgestellt, die aber offensichtlich nicht zu dem berechtigten Personenkreis des Standes gehören. Kurze Zeit zuvor waren bereits ein anderer aufgebrochener Marktstand sowie ein Einbruchsversuch in ein nahegelegenes Fahrradgeschäft bemerkt worden. Den hinzugerufenen Polizeibeamten gegenüber streiten die angetroffenen Personen die Taten ab. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter Tel. 05141/ 277-0 in Verbindung zu setzen.

