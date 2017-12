POL-CE: Einbrüche im Landkreis

Landkreis Celle (ots) - Winsen/Aller - Einbruch ohne Beute

Am Donnerstagabend, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit des Bewohners, um in ein Wohnhaus im Kirchweg einzubrechen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, stiegen in die Wohnung ein und durchsuchten die Räume. Fehlende Gegenstände konnten bislang jedoch nicht festgestellt werden. Möglicherweise wurden die Einbrecher durch irgendetwas gestört und flüchteten daraufhin.

Bröckel - Schmuck und Unterhaltungselektronik gestohlen

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Genossenschaftsstraße die Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf. Auf ihrem Beutezug durch das Haus nahmen die Einbrecher mehrere Schmuckstücke und Armbanduhren sowie Notebooks und Tablet-PC's mit. Anschließend verschwanden sie unerkannt.

