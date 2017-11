POL-CE: Zeugenaufruf - 13-jährige Schülerin angefahren und abgehauen

Winsen/Aller (ots) - Die Polizei in Winsen/A. sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am 26. Oktober 2017 in der Kirchstraße zugetragen hatte, jedoch jetzt erst bei der Polizei angezeigt wurde. Beteiligt war eine 13-jährige Radfahrerin und ein weißer Audi mit grünem Audi-Emblem.

An dem Tag, gegen 17:50 Uhr, war die Schülerin auf der Kirchstraße in Richtung Poststraße unterwegs, als der besagte Audi von der dortigen Markplatzausfahrt in die Kirchstraße einbog. Die Autofahrerin übersah offenbar das Mädchen und stieß in der Folge gegen das Hinterrad des Mädchens, so dass das Fahrrad beschädigt wurde. Die Verursacherin, die den Anstoß bemerkt haben dürfte, fuhr indes ohne anzuhalten in Richtung Bannetze davon.

Hinweise zum Auto oder der Fahrerin werden unter der Rufnummer (05143) 6670945 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Pressestelle

Thorsten Wallheinke

Telefon: 05141/277-104 o. Mobil 0173/2021675

E-Mail: presse@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell