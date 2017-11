POL-CE: Hund stört Einbrecher

Nienhagen (ots) - Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 13:30 Uhr, versuchten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Am Fleitgraben" aufzuhebeln. Vermutlich schlug hierdurch der im Haus verbliebene Familienhund an. Ihm war es offenbar zu verdanken, dass sich die Einbrecher gestört fühlten und gar nicht erst ins Haus gelangten. Also gaben sie ihr Vorhaben auf und verschwanden unerkannt.

