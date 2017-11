POL-CE: Berauscht im Personenverkehr erwischt

Celle (ots) - Dem Hinweis, dass der Fahrer eines Schülertransportunternehmens aus der Wedemark unter Alkoholeinfluss stehen könnte, folgten Beamte der Polizei Celle am Mittwochmorgen um kurz nach sieben Uhr in der Wittestraße. Die Überprüfung des 67 Jahre alten Autofahrers ergab einen Atemalkoholwert von knapp über 0,5 Promille. Da der Mann zu diesem Zeitpunkt jedoch als Kraftfahrer im Personenbeförderungsverkehr tätig war, galt für ihn die 0,0 Promille-Grenze. Damit hatte er ordnungswidrig gehandelt und wird sich nun auf Punkte in der Verkehrssünderdatei, ein Fahrverbot sowie auf ein saftiges Bußgeld einstellen müssen.

