POL-CE: Brennende Mülltonnen

Celle/Westercelle (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, auf einem Grundstück im Jagdweg drei nebeneinander stehende Mülltonnen in Brand. Die Behälter waren an einer Garagenwand abgestellt. Der Grundstückseigentümer bemerkte das Feuer noch so rechtzeitig, dass er es mit eigenen Mitteln löschen konnte. Die alarmierte Feuerwehr Westercelle war vor Ort, brauchte aber nicht mehr eingreifen. Durch die Hitzeeinwirkung zersprang ein Garagenfenster.

