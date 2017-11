POL-CE: Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits lichterloh in Flammen. Bild-Infos Download

Eicklingen (ots) - Gestern Abend um kurz nach sieben Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr der Brand einer Scheune in Eicklingen gemeldet. Als die Feuerwehr und Polizei kurz nach der Alarmierung in der Parkstraße eintrafen, stand der Dachstuhl der circa 300 qm großen Scheune in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte die Scheune gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand ein Schaden von circa 80.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden heute im Laufe des Tages aufgenommen.

