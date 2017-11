POL-CE: Einbrecher stiehlt mobilen Computer

Hambühren (ots) - Gestern im Laufe des Tages brach ein Unbekannter in ein Hotelzimmer in der Celler Straße in Ovelgönne ein. Der Einbrecher hebelte ein Fenster im Hochpaterre auf und gelangte so in ein Hotelzimmer. Anschließend durchsuchte er das Zimmer und nahm einen mobilen Computer an sich. Mit der Beute im Wert von mehreren einhundert Euro verschwand der Täter.

