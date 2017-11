POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus

Hambühren (ots) - Gestern in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 18.55 Uhr brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Wäldchen in Hambühren ein. Der Täter öffnete an der Rückseite des Hauses gewaltsam ein Fenster und betrat die Räumlichkeiten. Im Haus durchsuchte er nahezu alle Räume und Behältnisse und fand dabei Schmuck. Mit seiner Beute im Wert von mehreren hundert Euro verließ der Täter den Tatort unbekannt.

