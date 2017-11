POL-CE: Einbrecher erbeuten Schmuck

Celle (ots) - Gestern in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 19.40 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Straße Am Brunnen in Celle ein. Er öffnete gewaltsam eine Terrassentür und drang so ins Haus ein. Bei der Suche im Haus fiel ihm Schmuck in die Hände. Mit seiner Beute entkam der Täter unerkannt.

