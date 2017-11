POL-CE: Celle

Einbrecher im Hehlentorgebiet (ots) - Gestern im Laufe des Nachmittags kam es zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in der Straße Am Berge in Celle. Zwischen 15.00 Uhr und 18.20 Uhr drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür in ein Haus ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Behältnisse im Dachgeschoss. Ohne etwas zu stehlen verließen die Täter den Tatort.

In unmittelbarer Nachbarschaft versuchten ebenfalls zwei unbekannte Täter in ein Haus einzudringen. Der Bewohner des Hauses nahm Geräusche und Stimmen wahr. Als er von innen gegen eine Scheibe schlug, flüchteten die Täter unerkannt.

