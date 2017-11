POL-CE: Motorrad gestohlen

Hambühren (ots) - Gestern Abend erschien eine 29 Jahre alte Frau aus Springe bei der Polizei in Celle, um den Diebstahl ihres Motorrades anzuzeigen. Sie erklärte gegenüber den aufnehmenden Beamten, dass ihre BMW in einer Garage in Hambühren, im Immenweg, abgestellt war.

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Mittwoch dem 08. November, 18.00 Uhr und Montagabend, 20.45 Uhr gewaltsam in die Garage.

Das Motorrad wurde auf unbekannte Art und Weise vom Tatort verbracht. Es entstand ein Schaden von geschätzt 9000 Euro.

