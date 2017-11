POL-CE: Isegrim in Wietze gesichtet

Wietze (ots) - Am Montagmittag, gegen 11:50 Uhr, wurde der Polizei in Wietze eine Wolfssichtung mitgeteilt. Das allein ziehende Tier kam von einem Grundstück in der Nachbarschaft der Polizeistation Wietze und streifte dann ein kurzes Stück entlang der Steinförder Straße. Wenig später kam der mutmaßliche Wolf zurück, und verschwand schließlich über das Flüsschen "Wietze" in das dahinterliegende Waldgebiet. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamte konnten den Wolf ebenfalls noch kurz sehen und verständigten daraufhin den Wolfsberater. Der Vierbeiner machte einen aufgescheuchten und verängstigten Eindruck. Vermutlich hatte er sich einfach nur verlaufen. Eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer oder Anwohner bestand nicht.

