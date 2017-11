POL-CE: Brandeinsatz in der Wehlstraße endet glimpflich

Celle (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Wehlstraße kam es am Montagvormittag zu einer Alarmmeldung für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein Nachbar hatte gegen 10:30 Uhr Rauch aus einem Fenster des Hauses steigen sehen und den Notruf gewählt.

Da an der betroffenen Wohnungstür auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, musste die Tür gewaltsam geöffnet werden. Schnell wurde klar, dass lediglich ein angebrannter Toast die Ursache der Rauchentwicklung war. Der 82 Jahre alte Bewohner konnte von den Einsatzkräften in seiner Wohnung angetroffen werden. Er war glücklicherweise wohlauf, nur etwas schwerhörig.

