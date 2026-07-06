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POL-SH: IT Recruiting Day der Landespolizei Schleswig-Holstein stößt auf großes Interesse

Kiel (ots)

Der erste IT Recruiting Day der Landespolizei Schleswig-Holstein ist am vergangenen Samstag (04.07.2026) auf sehr große Resonanz gestoßen. Rund 250 Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über berufliche Perspektiven im IT-Bereich der Landespolizei Schleswig-Holstein zu informieren und generell Einblicke in die Landespolizei zu erhalten. Circa 130 Interessierte hatten sich zudem auf offene Stellen im IT Bereich beworben und Auswahlgespräche durchgeführt, 47 Stellen konnten hierdurch vor Ort erfolgreich besetzt werden.

Mit dem IT Recruiting Day ging die gesamte Landespolizei Schleswig-Holstein, vom Landespolizeiamt über das Landeskriminalamt bis hin zu den einzelnen Polizeidirektionen, neue Wege in der Nachwuchsgewinnung. Die Hauptziele der Veranstaltung waren zum einen die Vorstellung der facettenreichen Arbeitsbereiche der Landespolizei, zum anderen das Besetzen von offenen Stellen im IT-Sektor. "Beide Ziele haben wir nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen. Der Andrang war riesig.", resümiert Dirk Staack, Leiter der Personalabteilung der Landespolizei Schleswig-Holstein. Insgesamt waren 54 Stellen im IT-Sektor ausgeschrieben, 47 konnten bereits besetzt werden. Für die 7 noch freien Stellen kamen so viele Bewerbende, dass nicht alle noch vor Ort ihr Auswahlgespräch durchführen konnten. Staack dazu: "Wir haben zugesichert, dass alle Interessierten die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Das halten wir selbstverständlich ein und haben den betroffenen Personen Termine noch in dieser Woche angeboten. Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende der Woche dann auch die letzten 7 Stellen besetzt haben werden."

Der Verlauf des IT Recruiting Days lässt die Landespolizei damit bereits jetzt zwei Aspekte zentral festhalten: erstens ist es richtig und zeitgemäß, in der Nachwuchsgewinnung auch als Behörde unbürokratischere Wege zu öffnen und gehen. Etwa 150 Personen kamen spontan und ohne Anmeldung vorbei, was ausdrücklich erlaubt und erwünscht war. Bewerbungen gingen teilweise im Vorwege, teilweise auch erst direkt vor Ort unter Vorlage eines Ausweises ein - Lebensläufe, Zeugnisse oder Nachweise waren nicht nötig, sondern werden im Nachgang geprüft. Zweitens ist die Landespolizei Schleswig-Holstein eine attraktive Arbeitgeberin. Im Fokus stehen oft Uniform und Streifenwagen, aber die Landespolizei bietet darüber hinaus viele weitere, fordernde Tätigkeitsfelder. Das Motto der Nachwuchswerbekampagne "110 Wege. Echt coole Jobs." wurde auf dem Rekrutierungstag deutlich. "Cyberanalystinnen, Cyberassistenten, Informatikstudierende oder Mitarbeitende im Vertragsmanagement sind vermutlich nicht die ersten Assoziationen, wenn man an Polizei denkt. Wir konnten aber zeigen, dass die Landespolizei Schleswig-Holstein genau das auch ist.", betont Dirk Staack die Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten in der Landespolizei Schleswig-Holstein.

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