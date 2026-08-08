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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit Unfallflucht

Northeim (ots)

Hardegsen, OT Gladebeck, Parenser Weg beim dortigen Sportplatz, Samstag, 08.08.2026, gegen 01:50 Uhr

37181 HARDEGSEN (shei) - Durch Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Pkw gegen einen Zaun des Gladebecker Sportplatzes gefahren sei. Nach Ansprache durch die Zeugen habe sich der Fahrzeugführer anschließend mit seinem Pkw entfernt. Auf der Anfahrt zum Unfallort kam der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung der besagte Pkw entgegen, sodass diese wendete, um den Pkw anzuhalten. Während des Hinterherfahrens konnten Fahrauffälligkeiten in Form von Schlangenlinien festgestellt werden. Während der anschließenden Verkehrskontrolle des 25-jährigen Fahrzeugführers konnte u.a. Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 2,10 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin in der Wache eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde zur Vorbereitung der richterlichen Einziehung beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel des Pkw sichergestellt. Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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