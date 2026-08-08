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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung bei den Osterbergseen

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Pavillon (in der Nähe des Spielplatzes) auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau

Tatzeitraum: 05.08.2026, 00:00 Uhr bis 06.08.2026, 00:00 Uhr

Eine bisher unbekannte Täterschaft hinterlässt ein schwarzes Graffiti auf der Sitzfläche des oben genannten Pavillon.

Der Sachschaden wird durch die eingesetzten Beamten auf ca. 100EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorgang geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden (WSH).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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