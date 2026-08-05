Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl ins Freibad Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6b, Natur-Solefreibad Bad Gandersheim, Tatzeitraum: 02.08.2026, 19:30 Uhr, bis 03.08.2026, 06:30 Uhr.

Zum angegebenen Tatzeitraum ist es in dem Freibad Bad Gandersheim zu einem Einbruchsdiebstahl gekommen. Die bislang unbekannte Täterschaft hat sich hierbei unerlaubt Zutritt zu dem Freibad verschafft und hat mit Hilfe eines bislang unbekannten Werkzeugs Verkaufsautomaten, Türen sowie einen Verkaufsanhänger aufgebrochen. Es sind Waren sowie Geld entwendet worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (lf)

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