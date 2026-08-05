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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR-OFFENSEN (ke) Lohberg, 04.08.2026, 18:20 Uhr Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar befuhr die Straße Am Lohberg rückwärts um einem Mähdrescher Platz zu machen. Hierbei touchierte sie den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 68-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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    Bad Gandersheim (ots) - Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 1A Tatzeitraum: Dienstag, 04.08.2026, 18.00 Uhr - Mittwoch, 05.08.2026 gegen 07.30 Uhr Im oben genannten Tatzeitraum kam es in der Braunschweiger Straße 1A in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl von ca. 20kg Altmetall (Kupfer und Messing). Das Diebesgut wurde nach einer Hausentrümplung unter dem dortigen Carpot gelagert. Der Gesamtschaden wird ...

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