POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
USLAR-OFFENSEN (ke) Lohberg, 04.08.2026, 18:20 Uhr Eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Uslar befuhr die Straße Am Lohberg rückwärts um einem Mähdrescher Platz zu machen. Hierbei touchierte sie den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 68-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR.
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