Bad Gandersheim (ots) - Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 1A Tatzeitraum: Dienstag, 04.08.2026, 18.00 Uhr - Mittwoch, 05.08.2026 gegen 07.30 Uhr Im oben genannten Tatzeitraum kam es in der Braunschweiger Straße 1A in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl von ca. 20kg Altmetall (Kupfer und Messing). Das Diebesgut wurde nach einer Hausentrümplung unter dem dortigen Carpot gelagert. Der Gesamtschaden wird ...

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