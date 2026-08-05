Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Altmetall (Kupfer und Messing)

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim, Braunschweiger Straße 1A Tatzeitraum: Dienstag, 04.08.2026, 18.00 Uhr - Mittwoch, 05.08.2026 gegen 07.30 Uhr

Im oben genannten Tatzeitraum kam es in der Braunschweiger Straße 1A in Bad Gandersheim zu einem Diebstahl von ca. 20kg Altmetall (Kupfer und Messing). Das Diebesgut wurde nach einer Hausentrümplung unter dem dortigen Carpot gelagert. Der Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Am nächsten Morgen stellte man fest, dass ein bislang unbekannter Täter die Gegenstände entwendet hatte. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden.(kla)

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