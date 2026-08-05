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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung in der Northeimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Mühlenstraße, Mittwoch, 05.08.2026, 00.35 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Mühlenstraße in der Northeimer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der ersten Erkenntnissen nach auch gefährliche Gegenstände wie Messer und Schlagstöcke eingesetzt wurden.

Gegen halb 1 meldete eine 27-jährige Frau, dass es an der o.g. Örtlichkeit zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen kommen würde. Die erst eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim konnte vor Ort drei männliche Personen im Alter von 27, 28 und 20 Jahren antreffen. Ersten Angaben zu Folge hielt sich die Personengruppe gemeinsam in der Northeimer Innenstadt auf als plötzliche mehrere bislang unbekannte Personen auf diese zuliefen und angriffen. Die drei Männer wurden im Zuge der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich. Anschließend flüchteten die Personen zu Fuß in Richtung Rückingsallee. Eine Absuche nach den möglichen Tätern im Nahbereich verlief erfolglos.

Die Hintergründe des Angriffes sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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