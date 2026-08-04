POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - 37154 Northeim, K406, Montag, 03.08.2026, 15.44 Uhr NORTHEIM (mil) - Am Montagnachmittag kam es auf der K406 zwischen Höckelheim und Hollenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt wurde. Der 44-jährige Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K406 aus Richtung Höckelheim in Richtung Hollenstedt. Hinter ihm befand sich ein Pkw mit der späteren Zeugin sowie ein weiterer ...

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