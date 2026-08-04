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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots)

BODENFELDE (ke) Grüne Straße, 03.08.2026, 20:45 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten den schwarzen Fahrradanhänger vom Fahrrad eines 48-jährigen Bodenfelders welches auf dem Hof abgestellt war. Im Fahrradanhänger befand sich eine hellgrüne Trainingsjacke sowie eine ungeöffnete Packung Rancho Tabak. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 oder an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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