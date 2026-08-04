Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 44-jähriger bei Unfall auf K406 schwerverletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, K406, Montag, 03.08.2026, 15.44 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Montagnachmittag kam es auf der K406 zwischen Höckelheim und Hollenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 44-jährige Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K406 aus Richtung Höckelheim in Richtung Hollenstedt. Hinter ihm befand sich ein Pkw mit der späteren Zeugin sowie ein weiterer Pkw mit dem 25-jährigen Unfallbeteiligten. Der 44-jährige Mann wollte die K406 nach links in Richtung eines Feldweges verlassen. Zu diesem Zeitpunkt überholte der 25-jährige Mann die vor ihm fahrende Zeugin und stieß im weiteren Verlauf mit dem nach links abbiegenden Zweirad zusammen. Der 44-jährige Mann musste schwerverletzt in ein Göttinger Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 14000 Euro.

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