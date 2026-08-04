PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 44-jähriger bei Unfall auf K406 schwerverletzt

Northeim (ots)

37154 Northeim, K406, Montag, 03.08.2026, 15.44 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Montagnachmittag kam es auf der K406 zwischen Höckelheim und Hollenstedt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Zweiradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 44-jährige Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad die K406 aus Richtung Höckelheim in Richtung Hollenstedt. Hinter ihm befand sich ein Pkw mit der späteren Zeugin sowie ein weiterer Pkw mit dem 25-jährigen Unfallbeteiligten. Der 44-jährige Mann wollte die K406 nach links in Richtung eines Feldweges verlassen. Zu diesem Zeitpunkt überholte der 25-jährige Mann die vor ihm fahrende Zeugin und stieß im weiteren Verlauf mit dem nach links abbiegenden Zweirad zusammen. Der 44-jährige Mann musste schwerverletzt in ein Göttinger Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 14000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 08:01

    POL-NOM: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Einbeck (ots) - -37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Tatzeit: Mo., 03.08.2026, 19:15 Uhr bis 21:15 Uhr Einbeck (pfa) In den Abendstunden des 03.08.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Altendorfer Straße in Einbeck. Der 55-jährige Fahrzeughalter parkte gegen 19:15 Uhr seinen weißen BMW X3 in einer Parkbucht zwischen einem italienischen Restaurant und einem Schnellimbiss. Gegen 21:15 Uhr kehrte der Halter des ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 07:51

    POL-NOM: Kellerabteil in Mehrfamilienhaus aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Breslauer Straße, Donnerstag, 23.07.2026, 15.00 Uhr - Sonntag, 02.08.2026, 19.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person brach das Vorhängeschloss eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße in Northeim auf. Aus dem betroffenen Kellerabteil wurden anschließend mehrere hochwertige Münzen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 09:27

    POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW in Tiergarage - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Im Schliepas, Sonntag, 02.08.2026, 12.15 - 17.00 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf nicht näher bekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Schliepas" in Northeim. Hier beschädigte sie mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes den ordnungsgemäß geparkten Volvo XC90 eines 63-jährigen Mannes. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren