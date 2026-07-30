POL-NOM: Fahrrad-Diebstahl

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Medenheimer Straße, Mittwoch, 29.07.2026, 01.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine Streife der Polizei Northeim kontrollierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 01.40 Uhr einen 38-jähriger Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Medenheimer Straße in Northeim befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten neurologische Auffälligkeiten bei dem 38-jährigen fest. Ein freiwillig ...

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