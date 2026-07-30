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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad-Diebstahl

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Uslar (ots)

USLAR (ke) Graftstraße, 29.07.2026, 20:00 Uhr Bislang unbekannte Täter entwenden das, durch ein Fahrradschloss gesicherte, schwarze Fafrees E-Bike F20 einer 63-jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschade in Höhe von ca. 900 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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