POL-NOM: Fahrrad-Diebstahl
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Uslar (ots)
USLAR (ke) Graftstraße, 29.07.2026, 20:00 Uhr Bislang unbekannte Täter entwenden das, durch ein Fahrradschloss gesicherte, schwarze Fafrees E-Bike F20 einer 63-jährigen aus Uslar. Es entstand Sachschade in Höhe von ca. 900 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060
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