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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Bedrohung

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, OT Berka, Bethegasse, Dienstag, 28.07.2027, 08.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

In der Nacht von Montag auf Dienstag betrat ein 45-jähriger Mann aus bislang unbekannten Beweggründen das Grundstück eines 49-järigen Mannes und beschädigte hier zwei Lampen und einen Pflanzenkübel. Als er von dem 20-jährigen Hausbewohner auf die Sachbeschädigung angesprochen wurde, bedrohte der 45-jährige Mann diesen mit den Worten "Ich bringe dich um". Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30 Euro.

Die Hintergründe der Sachbeschädigung sind derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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