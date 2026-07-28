Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Leineweg, Montag, 27.07.2026, 06.40 Uhr - 19.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage im Leineweg in Nörten-Hardenberg. Hieraus entwendete die unbekannte Person ein E-Bike der Marke Centurion in einem mittleren vierstelligen Wert. Das E-Bike war innerhalb der Tiefgarage abgestellt und mittels Faltschloss gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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