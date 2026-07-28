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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Leineweg, Montag, 27.07.2026, 06.40 Uhr - 19.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Tiefgarage im Leineweg in Nörten-Hardenberg. Hieraus entwendete die unbekannte Person ein E-Bike der Marke Centurion in einem mittleren vierstelligen Wert. Das E-Bike war innerhalb der Tiefgarage abgestellt und mittels Faltschloss gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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