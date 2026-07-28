Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

-37574 Einbeck, Maschenstraße 10, Sa., 25.07.2026, 12:00 Uhr bis Mo., 27.06.2026, 16:00 Uhr

Einbeck (pfa)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 25.07.2026, gegen 12:00 Uhr und Montag, dem 27.07.2026, wurde ein geparkter Pkw in der Maschenstraße beschädigt. Der VW Golf war auf einem Hinterhof abgestellt. Am Montag stellte die Fahrzeughalterin fest, dass die rechte Seite des Fahrzeugs zerkratzt wurde. Durch die Beschädigung entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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