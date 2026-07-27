Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Maschenstraße, Fr., 17.07.2026, 10:50 Uhr

Einbeck (pfa)

Bei einem Verkehrsunfall in der Maschenstraße in Einbeck ist am 17.07.2026 eine 69-jährige E-Bike-Fahrerin verletzt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr die Radfahrerin mit ihrem E-Bike aus der Richtung Tiedexer Tor kommend in die Maschenstraße. In Höhe einer dort abgestellten Arbeitsmaschine kam ihr ein Pkw entgegen. Die Radfahrerin ging zunächst davon aus, dass der Pkw anhalten und ihr die Vorfahrt gewähren würde. Als das Fahrzeug jedoch weiterfuhr, wich die Radfahrerin aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dadurch geriet sie gegen den Bordstein und kam zu Fall.

Die Radfahrerin erlitt durch den Sturz erhebliche Verletzungen und musste einem Krankenhaus zugeführt werden.

Der entgegenkommende Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einem dunklen VW-Polo gehandelt haben. Kennzeichenfragmente konnten abgelesen werden.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

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