Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR - BOLLENSEN (ke), Bundesstraße, 25.07.2026, 20:20 Uhr

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr die Bundesstraße aus Volpriehausen kommen in Fahrtrichtung Uslar. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Bollensen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Metallzaun und kollidierte dort mit einem auf der angrenzenden Wiese stehenden Baum. Der Pkw-Fahrer sowie alle Mitfahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.500 EUR.

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