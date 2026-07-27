POL-NOM: Sachbeschädigung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hannoversche Straße, 25.07.2026, 15:05 Uhr NORTHEIM (sch) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Hannoversche Straße aus Richtung Northeim kommend in Fahrtrichtung Einbeck. Hinter dem 37-jährigen Pkw-Fahrer befand sich ein weiterer Pkw und hinter diesem ein 71-jähriger Motorradfahrer. Als der Motorradfahrer zum Überholvorgang der beiden Pkw ansetzte, ...

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