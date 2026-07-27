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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (ke) Schlosspark Stadt Uslar, 24.07.2026, 18:22 Uhr

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Metallskulpturen im Schlosspark Uslar. Einer Figur wurde der Kopf abgebrochen und die Zweite wurde aus ihrer Verankerung gelöst. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich an die Polizei Uslar zu wenden. Tel.: 05571-80060

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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