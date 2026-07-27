POL-NOM: Sachbeschädigung
Uslar (ots)
USLAR (ke) Schlosspark Stadt Uslar, 24.07.2026, 18:22 Uhr
Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Metallskulpturen im Schlosspark Uslar. Einer Figur wurde der Kopf abgebrochen und die Zweite wurde aus ihrer Verankerung gelöst. Der Sachschaden beträgt ca. 3.000 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten sich an die Polizei Uslar zu wenden. Tel.: 05571-80060
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