Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bundesstraße 446, 25.07.2026, 17:40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (sch) - Die 46-jährige Motorradfahrerin befuhr mit ihrem Motorrad die B446 von Lütgenrode kommend in Richtung Nörten-Hardenberg. Im Kreisverkehr an der Anschlussstelle der A7 stürzte die Motorradfahrerin aufgrund einer Ölspur auf der Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht.

Am Motorrad entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1500 Euro.

Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug der Ölspur machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-91480) zu melden.

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