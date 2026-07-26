POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer
Northeim (ots)
37154 Northeim, Hannoversche Straße, 25.07.2026, 15:05 Uhr
NORTHEIM (sch) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Hannoversche Straße aus Richtung Northeim kommend in Fahrtrichtung Einbeck. Hinter dem 37-jährigen Pkw-Fahrer befand sich ein weiterer Pkw und hinter diesem ein 71-jähriger Motorradfahrer. Als der Motorradfahrer zum Überholvorgang der beiden Pkw ansetzte, übersah er den 37-jährigen Pkw-Fahrer, welcher beabsichtigte nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 37-Jährigen und dem Motorrad des 71-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer leicht verletzt.
Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in einer Höhe von 3000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell