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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugen gesucht: Motorradfahrer entfernt sich nach Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße in Richtung Alt Gandersheim, Höhe dortiges Ortsausgangsschild

23.07.2026, 19:00 Uhr

Am Donnerstag den 23.07.2026, kommt es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Hildesheimer Straße in Richtung Alt Gandersheim. Ein Motorradfahrer touchiert hierbei einen entgegenkommenden PKW und entfernt sich anschließend in unbekannte Richtung, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von 5.000EUR

Der Motorradfahrer wird hierbei wie folgt beschrieben: dunkle Kleidung, schwarzes Motorrad (Hersteller unbekannt), schwarzer Helm. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden (05382/95390) (Füh)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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