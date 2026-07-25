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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Verletztem

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Mackenser Straße

Samstag, 25.07.2026, 10:35 Uhr

EINBECK (schu)

Ein 66-jähriger aus dem Bereich Dassel befuhr mit seinem Pkw Volvo die Mackenser Straße in Richtung Erholungsheimstraße. Aufgrund bislang unbekannter Ursache geriet der 66-jährige von der Fahrbahn ab, touchierte einen Verteilerkasten und kam unfallbedingt an einem Straßenbaum unfallbedingt zum Stehen.

Der 66-jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels technischen Geräts befreit werden.

Nach einer not- und rettungsdienstlichen Erstversorgung wurde der 66-jährige anschließend einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es besteht aktuell keine Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall ursächlich gewesen sein. Hinweise die auf eine Verkehrsuntüchtigkeit schließen ließen, wurden nicht bekannt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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