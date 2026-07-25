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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Mendelssohnstraße

Donnerstag, 23.07.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, 24.07.2026, 14:45 Uhr

EINBECK (schu)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mittels spitzen Gegenstands die rechte Fahrzeugseite des Pkw Opel der 77-jährigen Geschädigten aus Einbeck.

Der Pkw war zur Tatzeit ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Mendelssohnstraße abgestellt.

Es entstand Sachschaden von ca. 300,- EUR.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, oder den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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