POL-NOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Mendelssohnstraße
Donnerstag, 23.07.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, 24.07.2026, 14:45 Uhr
EINBECK (schu)
Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte mittels spitzen Gegenstands die rechte Fahrzeugseite des Pkw Opel der 77-jährigen Geschädigten aus Einbeck.
Der Pkw war zur Tatzeit ordnungsgemäß auf einen Parkplatz in der Mendelssohnstraße abgestellt.
Es entstand Sachschaden von ca. 300,- EUR.
Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft geben können, oder den Tathergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
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