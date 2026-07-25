POL-NOM: Einbruchsdiebstahl in einen Pkw

Northeim (ots) - Northeim/OT Bühle, Donnerstag, 23.07.2026, 16:41 Uhr NORTHEIM (mar) - Am Donnerstagnachmittag kam es im Northeimer Ortsteil Bühle zu einem Brand in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen verhindern. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 ...

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