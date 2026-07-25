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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsdiebstahl in einen Pkw

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Schwarzer Weg 1, bei den dortigen Anwohnerparkplätze, Tatzeitraum: 23.07.2026, 16:30 Uhr, bis 24.07.2026, 08:00 Uhr

Zum angegebenen Zeitraum sei auf dem Anwohnerparkplatz der Straße Schwarzer Weg in 37581 Bad Gandersheim durch die bislang unbekannte Täterschaft die Scheibe der Beifahrertür eines dort geparkten Pkw eingeschlagen worden. Hierbei konnten Wertsachen aus dem Pkw entwendet werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen. (lf)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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