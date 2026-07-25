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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Freitag, 24.07.2026, 17:50 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (sch) - Am Freitag stellte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Scooter-Fahrer in der Straße "Am Bahnhof" in Nörten-Hardenberg fest und kontrollierte diesen. Grund der Kontrolle war, dass der 22-jährige Fahrer des E-Scooters kein Kennzeichen am Fahrzeug angebracht hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter keine erforderliche Pflichtversicherung besteht.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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