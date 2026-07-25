POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss von THC
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, An der Bünte, Freitag, 24.07.2026, 18:20 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (sch) - Am Freitagabend kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 38-jährigen Mann, welcher mit seinem Pkw die Straße "An der Bünte" befuhr. Im Rahmen der Überprüfung zur Fahrtüchtigkeit des Mannes wurde ein freiwilliger Urin-Vortest durchgeführt, welcher positiv auf THC reagierte.
Dem Mann wurde folglich eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde schließlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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