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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Kellerwohnung

Northeim (ots)

Northeim/OT Bühle, Donnerstag, 23.07.2026, 16:41 Uhr NORTHEIM (mar) - Am Donnerstagnachmittag kam es im Northeimer Ortsteil Bühle zu einem Brand in der Kellerwohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen verhindern. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar, sodass ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner in Notunterkünften untergebracht wurden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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