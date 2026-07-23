Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Zwischen dem 10.07.2026 und dem 22.07.2026 kam es im Stadtgebiet von Bad Gandersheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Täter an mindestens vier Tatorten mit schwarzer und weißer Farbe Schriftzüge an. Dabei wurden eine Hauseingangstür, eine Hausfassade, eine Parkbank und unter anderem ein Banner der Domfestspiele besprüht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

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