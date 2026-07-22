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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) Bad Gandersheim, Heckenbecker Straße, 21.07.2026, 16:20 Uhr. Am vergangenen Dienstag wurde ein 64-jähriger Bad Gandersheimer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Heckenbecker Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde bei dem Mann eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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