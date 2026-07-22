Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wahlplakate in Moringen beschmiert - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37186 Moringen, Stadtgebiet, Montag, 20.07.2026 - Dienstag, 21.07.2026, 09.00 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine unbekannte Person beschmierte mittels Farbe zwei Wahlplakate, welche im Stadtgebiet Moringen anlässlich der anstehenden Kommunalwahlen ausgehangen wurden. Eines dieser Wahlplakate wurde zu dem mit dem Schriftzug "Juden" beschmiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Das Staatsschutzkommissariat der Polizei Northeim ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und einer möglichen Straftat im Kontext der Volksverhetzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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