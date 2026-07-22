PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Bosch-Straße, Dienstag, 21.07.2026, 11.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße in Northeim touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagvormittag einen geparkten Opel (Modell Karl). Anschließend entfernte die unbekannte Person den Unfallort ohne den Schaden zu melden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 15:27

    POL-NOM: Diebstahl von einem Kleintraktor

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr) 37581 Bad Gandersheim, Rük, 16.07.2026, 12:00 Uhr bis 20.07.2026, 14:00 Uhr. Im genannten Zeitraum ist es in der Straße Rük in Altgandersheim zu einem Diebstahl von einem Kleintraktor, einem Anhänger und zwei Metalltoren von einem Hof gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 15:11

    POL-NOM: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss mit nicht zugelassenem Pkw

    Bad Gandersheim (ots) - (ahr) 37574 Einbeck, Garlebsen, 20.07.2026, 17:40 Uhr. Am vergangenen Montag kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim einen 44-jährigen Kalefelder in der Ortschaft Garlebsen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen weder für diesen zugelassen noch versichert sind. Weiterhin können ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 08:17

    POL-NOM: Aufmerksame Zeugen beobachten Unfallflucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wallstraße, Montag, 20.07.2026, 11.40 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 73-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Friedrichstraße. Hierbei touchierte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie einen vorbeifahrenden Transporter. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Mehrere Zeugen beobachteten das Unfallgeschehen und konnte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren