Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Bosch-Straße, Dienstag, 21.07.2026, 11.45 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Auf einem Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße in Northeim touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagvormittag einen geparkten Opel (Modell Karl). Anschließend entfernte die unbekannte Person den Unfallort ohne den Schaden zu melden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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