Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von einem Kleintraktor

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37581 Bad Gandersheim, Rük, 16.07.2026, 12:00 Uhr bis 20.07.2026, 14:00 Uhr. Im genannten Zeitraum ist es in der Straße Rük in Altgandersheim zu einem Diebstahl von einem Kleintraktor, einem Anhänger und zwei Metalltoren von einem Hof gekommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Gandersheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell