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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss mit nicht zugelassenem Pkw

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37574 Einbeck, Garlebsen, 20.07.2026, 17:40 Uhr. Am vergangenen Montag kontrollierten Beamte der Polizei Bad Gandersheim einen 44-jährigen Kalefelder in der Ortschaft Garlebsen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen weder für diesen zugelassen noch versichert sind. Weiterhin können während der Kontrolle bei dem Fahrer körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Einfluss von berauschenden Mitteln hindeuten. Ein Urinvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Dem Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeiten- und mehrere Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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