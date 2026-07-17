POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Bad Gandersheim (ots)
Tatort: 37581 Bad Gandersheim OT Wrescherode, Im Zöllischen Sieke 10
Tatzeit: 16.07.206, 16:10 Uhr - 18:00 Uhr
Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchiert einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300EUR geschätzt.
Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (PAR)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
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