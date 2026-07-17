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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Tatort: 37581 Bad Gandersheim OT Wrescherode, Im Zöllischen Sieke 10

Tatzeit: 16.07.206, 16:10 Uhr - 18:00 Uhr

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer touchiert einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300EUR geschätzt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/95390 zu melden. (PAR)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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