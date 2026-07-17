PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: KORREKTUR: POL-NOM: Vermisstes Kind nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Northeim (ots)

In den Meldungstext hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: Die Suchmaßnahmen haben am FREITAG, den 17.07.2026 stattgefunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 15:04

    POL-NOM: Vermisstes Kind nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

    Northeim (ots) - Northeim, 17.07.2026, 10-15 Uhr bis 14:20 Uhr Bereich Waldgebiet um die Tourlaviller Hütte Am Donnerstag, den 17.07.2026, ging gegen 10:15 Uhr bei Polizei und Feuerwehr die Meldung ein, dass im Rahmen eines Ausflugs einer Kindergruppe im Bereich der Tourlaviller Hütte ein dreijähriges Kind beim Spielen abgängig war. Die Betreuungskräfte leiteten ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:18

    POL-NOM: E-Scooter Fahrerin unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - Donnerstag, 16.07.2026, gegen 14:20 Uhr Northeim, Bahnhofstraße NORTHEIM(da) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Nachmittag gegen 14:20 Uhr eine 40-jährige Northeimerin in der Bahnhofstraße kontrolliert. Während der Kontrolle zeigte die E-Scooter-Fahrerin aus Northeim neurologische Auffälligkeiten, ein anschließender Drogen Vortest reagierte positiv. Die Weiterfahrt wurde ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:49

    POL-NOM: Gemeinsame Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei

    Northeim (ots) - Northeim, 17.07.2026 Bereich Tourlaviller Hütte Im Bereich der Tourlaviller Hütte finden derzeit gemeinsame Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei nach einem vermissten Kind statt. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Über den weiteren Verlauf wird zu gegebener Zeit nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Pressestelle Telefon: 05551-9148-200 Fax: 05551-9148-250 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren