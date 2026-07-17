POL-NOM: KORREKTUR: POL-NOM: Vermisstes Kind nach umfangreichen Suchmaßnahmen wohlbehalten aufgefunden

Northeim (ots) - Northeim, 17.07.2026, 10-15 Uhr bis 14:20 Uhr Bereich Waldgebiet um die Tourlaviller Hütte Am Donnerstag, den 17.07.2026, ging gegen 10:15 Uhr bei Polizei und Feuerwehr die Meldung ein, dass im Rahmen eines Ausflugs einer Kindergruppe im Bereich der Tourlaviller Hütte ein dreijähriges Kind beim Spielen abgängig war. Die Betreuungskräfte leiteten ...

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